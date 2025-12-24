台電招考769名額 起薪最高破4萬 明年1/6開放報名
台電今天公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，高中職畢業即可報考，自2026年1月6日至19日開放報名，明年5月10日舉行初試，成績預定2026年7月14日公告，複試預計明年8月4日於台北舉行，起薪最高突破新台幣4萬元。甄試採分區招考，初試國文考科取消測驗式題型，單就寫作題型進行評量。
台電透過新聞稿表示，高中職畢業即可報考，錄取人員需經一年養成培育，工作訓練期間起薪約3.7萬元；電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作，或具有電力相關專業證照者，起薪可突破4萬元。
台電說明，因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，這次僱用人員招考人數最多類別為配電線路維護類436名，其次為輸電線路維護類78名、綜合行政類69名、變電設備維護類43名、電機運轉維護類27名、輸電線路工程類22名、機械運轉維護類21名、土木工程類14名、機械修護類9名、輸電土建工程類8名、會計類8名、變電工程類4名、儀電運轉維護類4名。
另有限身心障礙人員報考的綜合行政類26名，總計招募769名人員，後續將視業務需要，在初試放榜前公告增額錄取人數。
台電指出，甄試採分區招考，報名時請確認報考類別及錄取地區，考試當天攜帶「雙證件正本」應試（身分證、護照或具照片可證明身分的健保卡或駕照任2項）。初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，其中國文考科取消以往測驗式試題題型，單就寫作題型進行評量。
此外，若持有指定類別技術證照、全國技能競賽或全國高級中等學校技藝競賽獲獎者，可加計筆試總分。
台電表示，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類及變電設備維護類者，須在複試前取得手排小型車駕照；此外，為擴大延攬具現場實務工作或相關經驗的專業人力，複試階段加強著重實務操作。
台電進一步說明，除既有「機械修護類」循例設置實作測試項目外，「配電線路維護類」將調整實作測試內容，「輸電線路維護類」、「輸電線路工程類」、「變電設備維護類」、「變電工程類」、「電機運轉維護類」、「儀電運轉維護類」、「機械運轉維護類」、「土木工程類」、「輸電土建工程類」等類別亦規畫增設實作測試，並納入總成績評分。
台電補充，初試成績預定2026年7月14日公告，複試預計明年8月4日於台北舉行（包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等），完整簡章及工作內容介紹等資訊可至甄試網站查詢。
