台電指核二核三廠具重啟條件 民進黨團：初步意見

（中央社記者王揚宇台北6日電）台電董事長曾文生5日說，目前評估核二廠與核三廠具備重啟的條件。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，台電對於相關技術的評估，一定要本於專業，慎重地來進行，此事才剛開始，只是初步意見。

經濟部已收到台電送來的核電廠現況評估報告，曾文生5日指出，目前評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件，另由於自我安檢工作牽涉原廠設計，持續積極與原廠洽詢。

針對上述議題，鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪表示，核電廠停機後重啟，在世界各國來看並非沒有先例，只是非常少見。台電對於相關技術的評估，一定要本於專業、慎重地來進行，目前了解這應該是初步評估。

鍾佳濱接著說，未來必須視國家的能源政策及能源供應，是否社會可以有共識接受這樣的需求，且縱使社會有共識的情況下，或許台電也必須在其專業上有更嚴謹的做法，尤其法制面上是否完備，這都有待社會各界跟立法院非常嚴密地來注視。

鍾佳濱指出，台電目前所說的是就工程技術上的初步判斷，未來還是要遵行法制的程序與尋求社會的共識、國家能源上的需求，做完整說明，這件事情才剛剛開始，只是一個初步意見。

媒體也問到，普發現金起跑，民進黨黨公職設服務站助民眾領取，而國民黨立委羅智強在臉書撰文，提及民進黨上上下下都在收割「普發現金」的功勞。

鍾佳濱說，民進黨提出的便民服務站，主要是要協助民眾不要受騙，如果真的關心民眾，國民黨也應加入防堵詐騙的預防措施，而非自己什麼都不做，卻對別人關心民眾的關懷作為冷嘲熱諷。（編輯：蘇龍麒）1141106