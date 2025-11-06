台電指核二、核三具備重啟條件？民進黨團：初步評估

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

對於台電董事長曾文生日前指台電核電廠評估報告內容，結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（6日）表示，這是就工程技術上的初步判斷，未來仍要遵行法治程序及尋求社會共識，還有國家能源上的需求，這才剛開始而已。

鍾佳濱上午於立法院接受媒體聯訪，被問到台電估核二、核三廠具備重啟的機會與條件，鍾佳濱指出，有關核電廠在世界各國停機後重啟，並非沒先例，但非常少見。因此，我們不斷地強調，台電對於相關機組的評估，一定要本於專業、慎重進行。

鍾佳濱說，目前我們所了解，這應是初步評估，未來必須是國家的能源政策及能源的供應是否社會已有共識、接受這樣的需求，縱使有共識的情況下，或許也必須在台電的專業上，有更嚴謹做法，尤其在法治面上是否完備，都有待社會各界跟立法院非常嚴密的注視。

鍾佳濱強調，台電目前所說的是一個就工程技術上初步的判斷，未來還是要遵行法治的程序及尋求社會的共識，還有國家能源上的需求，做完整的說明，「我想這件事情才剛剛開始，只是一個初步的意見而已。」

