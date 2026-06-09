台電捐贈竹縣尖石鄉學子圓夢畢冊 珍藏校園暖心回憶

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陳鈞泰處長（後右二）與石磊國小校長羅雪瑞（後右三）及幼兒園畢業生合照。（台電新竹區處提供）

記者彭新茹／新竹報導

台電新竹區處九日深入新竹縣尖石鄉，將滿載祝福的畢業紀念冊親手送至石磊國小、秀巒國小、秀巒國小田埔分校及其附設幼兒園的畢業生手中，為孩子們的童年時光送上最溫馨的畢業禮物。

台電新竹區處處長陳鈞泰表示，台電不僅在電力供應上追求穩定，在社會公益的路上更是不遺餘力。近年來，台電與「中華民國偏鄉學子圓夢公益協會」緊密合作，為資源相對匱乏的偏鄉學童免費製作專屬畢業紀念冊，陪伴他們留下難忘的成長足跡。

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陳鈞泰指出，偏鄉學區受限於地理與環境資源，製作畢業紀念冊往往面臨重重困難。為協助學童圓夢，台電與長期深耕偏鄉教育關懷的公益協會合作，今年特別為新竹縣偏鄉三所學校、共廿二位學童打造專屬畢業紀念冊。九日將這份珍貴的禮物送到每位孩子手中，期盼為他們的人生重要里程碑，留下與同儕共同成長的溫馨印記，同時也期盼孩子們帶著這份來自社會的溫暖勇敢前行，未來有能力時一同回饋社會，傳遞正向能量。

陳鈞泰說，新竹區處身負地方穩定供電的重任，近年來更持續投入資源改善偏鄉供電品質。回顧去年颱風接連襲台，導致尖石鄉山區道路坍方、電力中斷，當時台電同仁不畏風雨、全力動員深入山區搶修，力求在最短時間內復電，展現守護民生的決心。

陳處長強調，台電不僅用電力點亮燈火，更希望透過「圓夢計畫」將關懷延續到社會每一個角落。