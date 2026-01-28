台電採買年貨公益啟動 獨居長者買好買滿過好年

（中央社澎湖縣28日電）農曆春節將屆，台電尖山發電廠舉辦關懷獨居、清寒長者公益系列活動，今天起一連3天，帶著湖西鄉獨居銀髮長者採購年貨，讓長者買好買滿、準備過好年。

台電辦理關懷獨居清寒長者「採買年貨」公益系列活動，包括澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中及無黨籍議員許育愷等人，在廠長李鳳春陪同下，關心長輩們採購年貨情形，並肯定台電尖山電廠敦親睦鄰、善盡企業社會責任，扮演好鄰居角色，與地方社區共榮。

陳光復與陳毓仁盛讚台電是「好厝邊」，除了穩定澎湖供電外，年年投入關懷獨居長者採購年貨與圍爐餐會等公益活動。今天看到長者們開心採購年貨、準備過年，感到十分欣慰，並表示澎湖府會將全力支持台電公益作為，讓獨居長者感受到來自社會的溫暖。

台電表示，湖西全鄉22村里分3天安排247名獨居或弱勢清寒長者前往採購。今天首批為電廠周邊南寮、北寮、中西、鼎灣、許家等5村里長者。雖然碰上寒流來襲，台電仍採「一條龍」服務，出動大巴士專車接送，並由台電志工一對一陪同採買年節民生用品，讓每名長者都能購足所需，再由專車送返住處，準備迎接豐足年節。

李鳳春表示，「禮待在地鄰里銀髮長者，善盡友善企業社會責任」是尖山電廠長年推動睦鄰工作的原則，10多年來如一日，除採購年貨及圍爐餐會、淨灘、急難救助、捐血與獎助學金外，每年端午、中秋、春節三節也都會辦理慰問訪視，盼持續為地方注入溫暖與關懷。（編輯：黃世雅）1150128