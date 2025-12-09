台電推動營業櫃檯無紙化 遠傳電信助陣

（中央社記者江明晏台北9日電）響應節能減碳與數位轉型趨勢，台電推動營業櫃檯無紙化，並挑選用戶數最多的台中區營業處為先導區處，由遠傳電信協助進行營業櫃檯無紙化系統的建置及維運。

遠傳今天發布新聞稿指出，協助台電推動營業櫃檯無紙化，以台中區營業處每年受理逾15萬筆案件為例，民眾臨櫃申辦業務時，如全數改以平板及數位簽名板取代紙本文件，預計每年可節省超過45萬張紙，減碳近2800kg碳當量，不僅減碳環保，且利於數位化管理。

遠傳企業客戶執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以技術及資通訊整合實力，由內而外落實低碳營運，遠傳門市由2009年起即導入電子表單，全面邁向無紙化；2020年起在全台門市推出「數位表單行動自助服務」，不僅節能減碳，也大幅降低設備採購維護成本及個資風險。（編輯：張良知）1141209