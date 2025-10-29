台電推「電物流CONNECTING POWER WORLDS」特展

台電副總蔡志孟（中）向經濟部次長賴建信（右）、環境部次長葉俊宏（左）等介紹展區亮點。

▲台電副總蔡志孟（中）向經濟部次長賴建信（右）、環境部次長葉俊宏（左）等介紹展區亮點。

「2025台灣國際智慧能源週」昨（廿九）日於南港展覽1館登場，因應國際淨零趨勢，台電以「綠電」為主題推出「電物流CONNECTING POWER WORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能及銷售交易的全過程。台電表示，展覽一連三天展出，完成互動遊戲即可獲得限定禮品，還有機會品嘗以「RE30」電力商品為概念的特調咖啡！

廣告 廣告

台電表示，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品；「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。

展區特別規劃「綠電宇宙」電力交易模擬體驗，透過手機進入遊玩頁面即可化身綠電業者，打造專屬綠電案場，再透過互動問答到市場上參與競標，實際體驗綠電從產出到交易的過程！

台電「電物流」特展除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座，主題涵蓋深度節能、RE30、小額綠電及電力交易平台等。