台電推AI資料中心選址近電廠 新管理規則擬明年出爐

（中央社記者曾智怡台北16日電）AI運算仰賴龐大電力，台電今天表示，AI資料中心用電密度很高，會增加電網風險，因此推動「算力與電力」最佳配合模式，並將針對AI資料中心祭出新管理規則，包括選址鄰近電源、自備電源、電價費率檢討等面向，新規則最快明年出爐。

台電今天舉辦「因應AIDC發展趨勢-電網韌性之挑戰與因應作法」研討會，台電董事長曾文生致詞表示，台電大樓曾是台北第一高樓，用電負載不到2.5MW，現在GB200一櫃是1.4MW，只要兩機櫃用電量就大於整棟樓用電量，用電密度之高，衍生區域電網供電排擠問題，國外初步解方是選址和電源（電廠）接近，以減少電網負擔。

台電說明，AIDC用電模式特殊，不同於一般住宅、商辦、工廠等類別，其用電遠超過傳統工廠，堪比半導體產業用電，但與大型工廠相比體積很小，因此可以建置在人口集中的都會區，但局部用電密度超乎過去經驗，對都會區既有電網造成巨大挑戰。

為有效管理這類用電，各國陸續研訂規定及配套措施，美國和歐洲多國同時考量能源效率和碳排等指標，已建立資料中心設置審查標準和地區限制。台灣也在今年11月修正「能源管理法」3項子法，將新（擴）建5MW以上資料中心納入能源使用說明書審查範疇。

目前AI資料中心設置需求都集中北部，曾文生強調，最核心問題是用電密度「太可怕」，若在商辦、住宅區擺放機櫃，原有電網會支撐不住，最好解法是供需雙方調節，達成均衡。

台電指出，北部電網負載快速成長，但電力建設常受地方不同意見等問題而延宕，為因應快速突增的用電需求，台電參考國際作法，引導AIDC等高耗能產業優先前往中南部電力充裕地區，暫緩桃園以北5MW以上大型資料中心用電申請，引導供需有效匹配。

曾文生表示，台電進一步導入高耗能產業與多元電源搭配的電力匹配（power couple）概念，依據相關規章建立普遍性規範，讓區域用電合理配置，未來若區域電網壅塞情形改善或新電源得到開發，作法上也能有彈性再調整。

曾文生強調，長期來看，AI資料中心最具經濟效率，必須與發電端同時構想，才能達到國家算力、電力最大經濟效益，兩者如何找出最佳解方是非常重要過程。

台電總經理王耀庭指出，外界有AI泡沫化疑慮，用歷史經驗來看，網路也曾泡沫化，但電力仍大量成長，如今AI也是革命性需求，包括無人車、機器人等都需大量運算，未來需求只會越來越多。

王耀庭不諱言，若將AI資料中心機櫃放台北市中心，要數10條饋線，「台北市地下允許這樣挖嗎？」因此，台電未來因應AIDC成長，將採取新遊戲規則，包含電價檢討在內，必須做最適合安排，尤其台灣資源有限，如何創造最佳匹配環境，達成「算力等於國力」，而國力靠電力，是台電責任與使命。

針對學者專家建議AI資料中心應有特定費率等作法，王耀庭說，這些都是配套措施，若無就只能限制AI資料中心設在電廠旁（即發即用），拉線範圍可能3、5公里，但光這樣的距離就已是大工程。

王耀庭強調，能源密度太高對社會衝擊大，因此必須針對這樣用戶有一套新的管理規則，目前正請專家學者共同研討，有雛型後做社會溝通，溝通完合理再推動，新規則最快明年出爐。

被問及未來設置AI資料中心是否要先找好地點，且須在發電源周邊，王耀庭說「類似」，核供條件最嚴格確實是AI資料中心，目前用電較不緊澀地區主要是桃園以南，但也非全部都可蓋資料中心，在較大電廠旁比較適合。（編輯：林淑媛）1141216