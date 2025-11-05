台電提「Power Couple」 提供需、儲能匹配

▲曾文生今（5）日表示，算力是國力，但算力的基礎其實是電力，因此提出「Power Couple」新概念，強調供給、需求端有效匹配重要性，以提升電網韌性。(unsplash圖庫)

[NOWnews今日新聞] 全球AI需求大增，各地興建AI資料中心，如何解決龐大用電需求成為問題。台電董事長曾文生今（5）日表示，算力是國力，但算力的基礎其實是電力，因此提出「Power Couple」新概念，強調供給、需求端有效匹配重要性，以提升電網韌性。

當各界關注AI資料中心用電，曾文生提到「Power Couple」新概念，他受訪解釋，AI發展下，算力即國力，但算力的基礎其實是電力，而電力系統有不同發電設施，如何將發電設施擺在適當地點，讓他們發揮加成的作用是關鍵。



因此必須要有電力系統的供給跟需求，以及儲能必須要場所上有效匹配，比方說台電早就在做，讓我們的風電、光電、天然氣電廠用同一個管線、同一個電纜，就是當風光發威時的時候，讓他們走第二代的電纜，那他們沒有發的時候，我用天然氣補，來創造電網的效率，儲能未來會發生這樣的功能。



他舉例，產業出口所需的離岸風電、太陽光電等再生能源，不會24小時都發電，若加裝天然氣機組在同樣線路上，效率就會提升，且減少輸送路徑，就能減少電力設備、輸電線路投資，「所以最好的做法就是將電力的供給端與需求端能夠match（匹配）在一起」，提升電力效率，也增加電網韌性與穩定度。

