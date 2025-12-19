台電撐腰AI算力爆發！這家雙引擎啟動 營運將爆發22日登興櫃

財經中心／余國棟報導

宏于電機興櫃前法說董事長率經營團隊參與，左至右詹煜碩永續長，王基政智能電力處處長，詹家榮董事長，陳英傑財務長，謝世澤特助。（圖／宏于電機）

台灣智慧電力系統領導廠商宏于電機（7869）將於12月22日登錄興櫃。受惠台電強韌電網計畫及全球AI算力爆發對電力設備的強勁需求，宏于電機2024 年全年營收突破 30.7 億元EPS9.97元，2025上半年營收達17.1億元，獲利EPS6.81元，較2024上半年成長創下歷史新高，近五年營收年複合成長率達21%，展現強勁的營運爆發力。

公司佈局「智能電力」、「電力導體」與「能源系統」三大事業群，並與施耐德（Schneider）、三菱、士電等國際大廠策略聯盟，透過「品牌櫃」策略結合自主研發的「iPanel電力雲」系統，成功建立技術護城河。其中，宏于更是全台首家配電盤通過國家級「耐震 7 級」測試的廠商，不僅符合 IEC 61439 國際標準，更精準對接高科技廠房對電力安全的高規格需求。成立於 1987 年的宏于電機，近年積極進行數位轉型，從傳統配電盤製造廠升級為「智慧電力系統整合商」。

宏于總經理詹家榮指出，面對 AI 資料中心（Data Center）的高耗能與高穩定性需求，公司已超前部署。宏于推出適合戶外快速建置的「預製型貨櫃變電站」，解決AI資料中心的快速建廠需求，此外更與施耐德合作製造的 Okken 低壓配電櫃，鎖定 Google、Microsoft 等雲端大廠及半導體供應鏈需求。而宏于更將 AI 技術導入配電盤，其「iPanel電力雲」系統能透過大數據分析進行故障預判與壽命預測，可降低客戶 50% 的維運人力成本，成為這波 AI 基礎建設浪潮中的關鍵受惠者。

看準東南亞製造業崛起及智慧電網需求，宏于已斥資 500 萬美元於越南興安省設廠，在海外市場方面，宏于正加速全球化佈局。預計 2026 年第一季正式投產。該廠將作為宏于的海外生產重鎮，並以此為基地拓展東南亞市場。同時，公司也透露正著手申請 UL 認證，積極評估進軍北美市場，以滿足客戶建立「非紅供應鏈」的迫切需求。在AI資料中心以及全球電網大基建的需求全面爆發下，電力的穩定、電網韌性將成為企業與公共建設的剛性需求，宏于電機未來可期。

