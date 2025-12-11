台電擬明年重啟核二、三廠 立委憂安檢成「拖延戰術」

台電將在明年3月將核二、核三廠再運轉計畫提交審查，其中核三廠，核安會估有可能在民國117年再運轉。不過立委今日指出，台電的自主安全檢查階段有許多「上下其手」的空間，例如可透過原廠分次評估、報告撰寫不確實等方式進行拖延，擔憂核電廠重啟時程因此延宕，建議核安會明確建議台電繳交各項評估報告的時間，收到文件後就公告、公開，避免全國人民空等。

立法院教育及文化委員會今日邀請核安會業務報告。

國民黨立委葛如鈞表示，台電需提交自主安全檢查報告、再運轉計畫書，並經核安會審查通過，再提交運轉執行結果報告，核電廠才能重啟，其中台電稱自主安全檢查報告需請原廠協助，預計民國116年年中完成，他擔憂過程給予台電或有心人士上下其手的機會，例如能一次完成的項目，卻請原廠多次評估，或該寫的沒寫，不該寫的寫一大堆。

他強調，如果核安會僅要求台電繳交文件，卻沒有任何監督機制，到時候核電廠重啟時程延宕、供電不足，相關單位就踢皮球給核安會、推卸責任，恐怕很危險，建議核安會在相關規範裡明確定義台電繳交各項評估報告的時間，收到文件後就公告，不能讓全民眼巴巴地等。

葛如鈞也提到，核安會在2年前就降級成三級機關，現在賴清德總統喊出不排除任何有助淨零的能源方案，包含未來新的先進核能，未來若有牽涉核安的事項，核安會有辦法要求身為二級機關的經濟部及台電嗎？是否存在監督不對等的問題？他會向行政院長卓榮泰提醒，機關架構的調整勢在必行。

核安會主委陳明真回應，核電廠重啟所需文件的繳交時程，會與台電密切溝通。核安會會堅守崗位做好核安管制工作，如果未來核電廠重啟，需要調整機關位階，確實對國際交流、人才培育、跨部會整合有幫助。

國民黨立委柯志恩則指出，儘管台電稱明年3月提出核二、三廠再運轉計畫，但兩廠的除役計畫還在進行，現在政策到底是除役或再運轉，其實完全掌握在經濟部手上。

