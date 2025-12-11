台電攜手新營高工 關懷獨老

台電新營區營業處結合新營高工餐飲科學生舉辦團圓平安宴，讓弱勢長輩感受社會溫暖。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕新營報導

冬至前夕，台電新營區營業處結合新營高工餐飲科學生舉辦團圓平安宴活動，邀請弱勢長輩一同享用佳肴，感受濃濃的節日氣氛，傳遞正向的社會能量及愛的暖流。

台電新營區處已連續十三年響應華山基金會公益活動，對孤苦長輩的溫馨關懷從不間斷，尤其在每年重要的節日提供支持。今年透過區處同仁踴躍的愛心捐款，募得十一萬五千元，共計認捐一一五份愛心年菜贈送弱勢長輩，以溫暖三失（失能、失智、失依）長輩。

在舉辦「團圓平安宴」活動過程中，由黃啟通處長親自端年菜上桌與長輩親切互動，關心長輩的生活起居及健康情形，提醒近期天氣寒冷，要特別注意保暖，讓參加的長輩都備感溫馨，紛紛表示謝意。

新營高工校長李秋嫺表示，為了舉辦冬至團圓平安宴，餐飲科動員所有主任、老師及學生提前一個多月規劃菜色，針對長者營養需求及牙口設計菜單。十一日共準備八道菜，意喻福氣齊發，不僅讓學生展現所學技術，也讓長輩在冬至前大飽口福，讓心靈與口腹都感受到社會的溫暖與善意。