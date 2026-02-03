台電攜手檢廉調 今啟動協和海事工程廉政平臺

左起：基隆市調查站主任黃淑華、基隆地方檢察署檢察長柯宜汾、法務部廉政署署長馮成、經濟部常務次長賴建信、台電董事長曾文生、副總經理鄭慶鴻合影。

▲左起：基隆市調查站主任黃淑華、基隆地方檢察署檢察長柯宜汾、法務部廉政署署長馮成、經濟部常務次長賴建信、台電董事長曾文生、副總經理鄭慶鴻合影。

為確保國家重大能源建設順利推動，台電今（3）日上午於協和施工處舉行「協和電廠更新改建計畫—防波堤暨圍堤造地及LNG卸收碼頭海事工程採購案」機關採購廉政平臺宣示大會，攜手經濟部、法務部與檢察、廉政、調查等機關，共同宣示以「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」精神，阻絕不當外力干預，致力讓工程公平公正、遵守法令且如期如質完成，達成穩定北部供電與減少空污目標。

廣告 廣告

台電表示，為兼顧供電穩定與空品改善，推動協和電廠更新改建計畫，將4部舊燃油機組改建為2部新燃氣機組，完工後可供給北東電網內用戶穩定電力，亦可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放。其中，海事工程涉及高難度的防波堤興建、填海造地及LNG卸收碼頭設置。

台電指出，協和海事工程專業度高、採購金額龐大，且為國家重大能源建設，外界高度關注。為消弭外界疑慮並落實資訊公開，台電攜手廉檢調機關成立廉政平臺，期透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。

台電表示，為展現積極態度，宣示大會後台電與相關單位及評選委員隨即召開首次聯繫會議，就正處於招標評選階段的協和海事工程，如何維護評選獨立性及防範法律風險交換意見。透過此聯繫機制，台電將定期與司法及行政機關交換意見，針對潛存風險及爭議問題建立預警與處理機制，不僅要防弊，更要興利，協助廠商專心履約。

台電說明，「協和電廠更新改建計畫—防波堤暨圍堤造地及LNG卸收碼頭海事工程採購案」工程辦理進度、相關會議紀錄及各項資訊將陸續揭露於官網廉政平臺專區，邀請全民共同監督，盼能透過行政透明，杜絕外界不當干預，保障重大採購案的進度與品質。

宣示大會由台電董事長曾文生主持，邀請經濟部常務次長賴建信、法務部廉政署署長馮成、基隆地方檢察署檢察長柯宜汾、基隆市調查站主任黃淑華、經濟部政風處處長紀嘉真、基隆市政府政風處處長李國正等貴賓親蒞見證，展現跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督的四大堅持。