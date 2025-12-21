台電攜手「海安聖誕日」 聖誕節限定「節電列車」台南登場！

台南市長黃偉哲（左五）及台電副總經理陳銘樹（右三）一同為海安商圈聖誕節電活動開幕。（圖：台電台南區處提供）

聖誕節電去！台電2025節電系列活動攜手台南「糖果森林海安聖誕日」，昨今（20、21）兩天推出聖誕節限定「節電列車」主題專區。現場設有節電趣味闖關遊戲，完成挑戰即可兌換聖誕好禮，拍照打卡更加碼送限量「聖誕鹿角造型頭飾」，歡迎全家大小一同參與！

2025海安聖誕日以「糖果森林」為主題，昨晚於台南海安商圈盛大開幕，現場集結上百個市集攤位，營造商圈浪漫聖誕氛圍。台電副總經理陳銘樹也來到現場，與各界貴賓共同為活動揭幕，並與節電吉祥物電寶同台和民眾熱情互動，進行趣味節電問答。

台電特別在活動舞台前打造充滿聖誕節氛圍的「節電列車」主題專區，邀請民眾輕鬆體驗節電樂趣，兩天16時至22時免費開放。民眾沿著車廂闖關趣味節電遊戲，收集節電任務章即可兌換聖誕禮物。現場除充滿聖誕元素的布置，及搭配列車主題的售票亭布景可拍美照，打卡分享即送限量「聖誕鹿角造型頭飾」！

隨著天氣轉涼，台電分享冬季節電小撇步，包含民眾可適時調整電熱水器溫度、煮熱水可用快煮壺搭配保溫瓶、高功率電暖器使用獨立插座等，不僅節電省荷包，用電也更安全。更多資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。(https://www.savepower.com.tw/)

（陳婉玲報導）