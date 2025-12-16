台電新制將上路！取消「長達11年福利」逾百萬戶受影響

生活中心／倪譽瑋報導

500萬戶登入節電活動者，須留意「最低獎勵金」將於12月23日取消。（圖／資料照）

電費新制將上路！台電公告，將自12月23日起取消節電「最低獎勵金」設計，原先每省1度電，獎勵0.6元，另有電量低於去年同期，只省1度也能拿84元「最低獎勵金」，對省140度以0.6元累積至84元者不公平，為落實節電越多、回饋越多的公平原則，台電祭出新制，取消最低獎勵，要拿滿84元得省140度。

節電獎勵金制度自2014年起實施，概念為「每省1度電，獎勵0.6元」；另設每期（2個月）84元的最低獎勵，當期用電量低於去年同期，省1度電也能拿到84元回饋。該制度實施至今已約11年，然而「最低獎勵」的制度，會造成省1度跟省140度（0.6元一路累積）的用戶，都是拿84元回饋，有不平衡疑慮。

如今台電決定改變節電獎勵金制度，維持省1度電、享0.6元回饋，但取消「低於去年同期，省1度電即拿84元回饋」。台電指出，過去已完成節電活動登錄的用戶，直接適用新制，不必再重新登錄；而目前已有登錄約507萬用戶，超過700多萬戶未登錄者，可至官網或臨櫃申請。

台電指出，去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，有150萬戶適用最低獎勵金（84元），這些用戶平均約省50度，新制上路後，獎勵金會從84元降至30元。不過，新制設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。

