台電新營區處寒冬送暖 贈伊甸基金會生活扶助金照顧身心障礙者與貧困家庭

台電新營區處長黃啟通率同仁寒冬送暖，贈伊甸基金會生活扶助金照顧身心障礙者與貧困家庭。（記者李嘉祥攝）

寒冬歲末正是送暖時節，台電新營區營業處繼日前捐助華山基金會三失長者年菜後，處長黃啟通15日再度率志工團隊探訪伊甸基金會，代表同仁捐助3萬元及救助弱勢家庭7戶5萬元等總計致贈8萬元生活扶助金，希望能幫助在地身心障礙者及貧困家庭平安過好年。

伊甸基金會資源發展處吳婷婷組長向台電新營區處團隊簡報伊甸成立目的以及日常規劃心智障礙者各項活動，也感謝台電新營區處多年來與伊甸基金會攜手幫助身障家庭，讓身心障礙者提升生活及社會適應能力，開發就業潛能，也讓長期照顧身心障礙者的家人能獲得支持與喘息的機會，繼續陪伴他們重拾勇氣，邁向充滿希望的美好未來。

台電新營區營業處長黃啟通指出，台電除肩負電力建設及穩定供電使命，也善盡企業社會責任，新營區處同仁充滿愛心，平日除致力於穩定供電外，對關懷地方弱勢、回饋社會同樣不遺餘力，連續13年捐助年菜給華山基金會新營天使站弱勢長輩，並邀請共享佳餚感受節日氣氛，此次也再度到訪伊甸基金會，期盼傳遞正向社會能量，透過愛心捐款給予弱勢族群最實際的幫助，讓愛心綿延永不斷電，使社會更祥和溫馨。