台電新營區處盤點人力機具巡視變電所及線路 全力防範鳳凰颱風來襲

台電新營區處盤點人力機具，並巡視線路、變電所及進行發電機測試，全力防範鳳凰颱風來襲。（記者李嘉祥攝）

根據中央氣象署資料，輕度颱風鳳凰最快7日下午升級為中颱，且周末可能增強為強颱，預估鳳凰颱風11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報；台電新營區處全力戒備，啟動盤點搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備，並針對轄區內各變電所進行巡視，於颱風來襲前適時完成防水閘門裝設及辦理線路特別巡視，對於過密、過高、偏重一側或電力線路沿線樹木進行防颱修剪，全力待命備戰。

台電新營區處長黃啟通提醒民眾事先做好防颱準備，包含陽台、窗邊、戶外插座應拔除電源、加強固定招牌看板並取下懸掛物、沿海養殖業者及偏遠山區民眾提早自備發電機或不斷電設備以防範災損，低窪地區及大樓地下室應加強防範淹水，並備置沙包或防水閘門等；如遇電線掉落與外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。

台電新營區處也說明台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，停電發生時會主動派員搶修，若發生停電事故，民眾可下載「台灣電力APP」，在功能鍵「報修」中做「停電」及「台電設備異常」申請，也可於台電公司網站於颱風期間設置的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可立即查詢或通報停電資訊，快速又方便；若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或新營區處停電通報電話06-6335481給民眾使用。

台電新營區處強調，針對颱風造成的停電事故，台電會積極搶修儘快復電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則來進行，先以大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶順序進行搶修，但搶修進度會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，籲請遇到停電狀況的民眾多加體諒。