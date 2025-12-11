台電新營區處與新營高工辦歲末團圓平安宴 陪伴華山孤老吃好料暖心扉

台電新營區處長黃啟通與新營高工校長李秋嫺依循傳統辦歲末團圓平安宴，陪伴華山孤老吃好料暖心扉。（記者李嘉祥攝）

時序邁入歲末，新曆年即將來臨，華山基金會也積極為所服務的失依、失能、失智等三失長者尋求溫暖，台電新營區營業處今年同樣力挺華山長者，捐助新營愛心天使站110份愛心年菜，11日並與新營高工餐飲科合作，於校內舉辦「歲末團圓平安宴」，邀華山長輩吃好料，讓關懷弱勢的熱心溫暖孤老心扉。

新營高工餐飲科學生發揮課堂所學，由主任導師設計吉祥澎湃的營養菜單，再由學生親自掌勺，合力完成充滿特色的美味佳餚，台電新營區處長黃啟通、副處長吳秀鳳與新營高工校長李秋嫺率團隊及學生進行上菜秀，介紹每道料理。

黃啟通處長表示，新營區處相助華山多年，號召員工集愛助估老，期盼透過在地單位、學校與華山基金會共同合作，讓孤苦清寒的長者在歲末皆能感受到被珍惜、被重視的滋味，帶著幸福迎向新的2026年。

李秋嫺校長指出，年底為華山長輩烹煮平安宴，是餐飲科多年來延續的傳統善舉，不僅展現學生對社區孤老的心意，更象徵世代間的溫暖連結。

華山基金會強調，關懷弱勢長輩即刻行動，早一步行善、多增一份福報，農曆春節腳步近，基金會現正進行「愛老人 愛團圓」公益活動，邀大眾日行一善、踴躍認助孤老春節年菜。