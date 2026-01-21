台電新版停電通知單上線 網讚好看：捨不得丟

停電令人頭痛，但近日許多網友卻興奮曬出自己收到的新版停電通知單，直呼設計超美，貼文吸引上萬人按讚。對此，設計團隊表示，很高興大家喜歡。不過也有網友分享「NG版」照片，直呼設計很美，但台電卻使用過去常見的粉色紙搭配黑白列印，整體效果就沒那麼好看。

一名網友日前在社群平台Threads分享，台電的停電通知怎麼這麼好看，是台南區營業處自己製作設計的嗎？從照片中可見，新版通知單最上方以大字標示「停電通知」，並用粗線圈出重點，下方清楚列出停電時間，讓人一眼就能掌握關鍵資訊，與過去版面擁擠、字體偏小的設計相比，更清楚、好讀。

對此，設計團隊「偶爾設計（OR design）」也在官方Threads說明，去年接獲台電委託，希望將停電通知單改版成「一眼就懂」的資訊設計。團隊經過多次討論後，重新調整資訊層級與視覺動線，讓民眾能快速掌握預計停電時間，同時清楚看到查證與諮詢管道。

相關貼文曝光後，吸引超過14萬人瀏覽、1.2萬人按讚，網友紛紛稱讚「新版通知單真的很好看」、「第一次收到停電通知單沒有立刻丟掉」、「資訊傳達清楚，排版好讀又漂亮，黃色也有警示效果」、「沒比較沒傷害，改版後好看」；另也有人分享藍色版本的停電通知單，同樣非常有設計感。

不過也有網友指出，原設計應是以白紙彩色列印，並以黃色外框標示停電通知，視覺效果較佳，但部分台電服務據點仍沿用原本的粉紅色紙張，搭配黑白列印。雖然資訊比舊版清楚，但美觀度略打折，也讓不少網友忍不住吐槽「印單子的人：可是原本的粉紙還很多沒用完。」

