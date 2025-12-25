台電新竹區處暖購幸福手作禮 庇護工場聖誕愛心公益市集

台電新竹區處與桃竹苗分署辦理「幸福手作禮，傳愛送溫心」公益市集，發揮台電人的暖心。（台電新竹區處提供）

記者彭新茹／新竹報導

為迎接溫馨聖誕節，台電新竹區處與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於聖誕佳節前夕辦理「幸福手作禮 傳愛送溫心」公益市集活動，攜手桃竹苗地區庇護工場辦理愛心展售。

? 台電新竹區處業務副處長廖淑玲表示，同仁除戮力提供新竹縣、市穩定供電外，對於弱勢族群熱忱關懷，同仁們更是暖心響應愛心傳遞活動，充分展現台電「關懷與服務」的經營理念，以及善盡企業社會責任之精神，期盼藉此拋磚引玉，讓更多人關心認識庇護工場的特色與價值，並以最真實的行動支持身心障礙者，讓庇護工場的職能有所發揮，提升獨立自主的能力。

本次參與的庇護工場包括為恭醫療財團法人附設哈比屋庇護工場、沁心小站庇護餐坊愛家庇護工場、竹夢園-希望工坊、喜憨兒桃園市府庇護商店、和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場等，於台電新竹區處大禮堂進行公益展售。台電新竹區處希望藉由此次「傳愛送?心」活動，喚起社會大眾更多的支持，讓弱勢族群更能感受到社會的?馨。

台電同仁踴躍認購充滿心意與有溫度的手做聖誕禮盒，讓本次活動展現溫情與行動力，用愛消費，幸福加倍，也期盼弱勢族群都能被愛環繞，享受溫馨聖誕月。

今日活動現場展售有手工香皂精油禮盒、聖誕綜合餅乾、哈比屋暖心禮盒、樸樹咖啡及水晶樹盆栽等多項手作禮品，每項商品皆由庇護工場員工親自完成。