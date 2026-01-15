台電新竹區處處長15日交接 羅元良處長榮退陳鈞泰接棒領航

原任處長羅元良（左）屆齡榮退，由新任處長陳鈞泰（右）接棒領航新竹團隊，持續提供更優質的電力服務，開創更亮眼的未來。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

台電新竹區處十五日舉行新卸任處長交接典禮，卸任處長羅元良屆齡榮退，新任處長由台電花蓮區處處長陳鈞泰接任，交接儀式由台電公司配售電系統副總經理陳銘樹主持監交。

陳銘樹表示，卸任的羅處長在台電服務四十年，實至名歸的「功在台電」，羅處長工作表現績效優異，無論在穩定供電、用戶服務及災害搶修方面，均獲得地方及公司長官正面肯定與嘉獎；羅處長領導風格開明，業務、電務歷練完整，對於同仁工作安全及身心健康非常關懷照顧，是同仁心目中的好長官。

羅元良在新竹服務期間，為提升配電工程的規劃與執行效能，更積極推動成立「工程管理課」，讓組織專業化與工程管理制度化，提高工程品質與效率，助益大新竹地區電力系統供電穩定及可靠，新竹區處多次獲得經濟部工程施工查核甲等佳績。

陳銘樹指出，新任新竹區營業處長陳鈞泰接下持續維護大新竹地區穩定供電的重責大任，曾於台電公司基隆、業務處、北市、配電處、北西及花蓮等六處任職，包括變電、設計、資訊、檢驗、工程管理、運轉維護、調度等配售電系統重要領域，經歷各職類主管職務歷練，學、經歷完整，服務期間表現卓越，期許以過往豐富的經驗，以及在歷任處長打下的良好基礎下，領導新竹團隊持續提供更優質的電力服務，開創更亮眼的未來。

陳鈞泰表示，新竹地區有尖端的高科技園區，工商民生產業發達，台電為滿足用戶對供電品質的要求，投資先進設備及人力，未來將在現有良好基礎下，戮力帶領新竹區處團隊再精進，以「穩定供電」為首要任務、「工安第一」為核心價值、「服務至上」及「團隊合作」係成功的關鍵為四大工作重點，持續努力提供用戶更安全、更和諧、更專業、更有溫度的服務，創造地方、民眾及台電三贏局面。