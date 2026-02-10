台電新竹區處迎接金馬辦理名家揮毫送春聯 並宣導春節用電安全

台電新竹區處迎接金馬辦理名家揮毫送春聯，民眾索取踴躍，共送出百副春聯。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆馬年將至，台電新竹區處為與民眾共迎新春，十日於服務中心大廳舉辦盛大致贈春聯活動。現場邀請知名書法大師陳玉臺與鄧君浩親臨揮毫，吸引里民鄉親與洽公民眾駐足觀摩並領取春聯，讓過年年味更加濃厚。

台電新竹區處處長陳鈞泰表示，「馬」在傳統文化中象徵著活力、進取與卓越的執行力，這與台電守護穩定供電、追求效率服務的目標不謀而合。新竹區處依照往例，舉辦一年一度的書法揮毫活動，是希望能透過傳統筆墨的力量，將對鄉親的祝賀直接傳遞到手中，展現台電深入社區、溫暖服務的一面。

現場同步設有「台灣電力 App」及用電宣導櫃檯，由台電同仁引導民眾下載 App，介紹如何透過手機即時查詢電費與掌握停電資訊，將智慧能源管理融入日常生活。

適逢春節期間，台電也貼心提醒民眾注意高功率電器的用電安全，建議「使用獨立插座」、「檢查電線是否破損」及「縮短使用時間」。同時鼓勵大眾多多走春，落實居家節能減碳。為了推廣環境永續，現場申辦電子帳單者不僅可獲得精美小禮，更享有每期電費減收十元的實質回饋，將「環保綠生活」與「傳統藝術文化」完美結合。

此次共送出數百副墨寶，讓每位參與的民眾都能帶著滿滿的喜氣回家。台電新竹區處強調，未來仍持續秉持「龍馬精神」服務在地，希望藉由這項活動，讓大眾看見電力服務與在地文化共融的可能性，深化與用戶之間的溝通橋樑，共同迎接充滿活力的一年。