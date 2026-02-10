台電新竹區處邀名家揮毫送春聯 駿馬奔騰電亮年

【記者張沛森／新竹報導】農曆馬年將至，台電新竹區處為與民眾共迎新春，今天（10日）在服務中心大廳舉辦盛大致贈春聯活動。現場邀請知名書法大師陳玉臺老師與鄧君浩老師親臨揮毫，在一張張紅紙上展現筆走龍蛇的深厚功底，將馬年祥瑞意象轉化為藝術佳作。活動現場吸引里民鄉親與洽公民眾駐足觀摩並領取春聯，為台電服務中心大廳增添了濃厚的人文藝術氣息。

台電新竹區處處長陳鈞泰表示，「馬」在傳統文化中象徵著活力、進取與卓越的執行力，這與台電守護穩定供電、追求效率服務的目標不謀而合。新竹區處依照往例，舉辦一年一度的書法揮毫活動，是希望能透過傳統筆墨的力量，將對鄉親的祝賀直接傳遞到手中，展現台電深入社區、溫暖服務的一面。

在揮毫現場，大師們根據民眾的需求，創作出一幅幅充滿力道的馬年對聯。此外，現場同步設有「台灣電力 App」及用電宣導櫃檯，由台電同仁引導民眾下載 App，介紹如何透過手機即時查詢電費與掌握停電資訊，將智慧能源管理融入日常生活。

