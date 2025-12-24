台電新進僱用人員甄試簡章 公告

台電公告二○二六年新進僱用人員甄試簡章，本次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共十四類七六九個名額，自明年一月六日至十九日開放報名，五月十日於臺北、臺中、高雄及花蓮四地舉行初試。台電表示，僱用人員甄試高中職畢業即可報考，錄取者工作訓練期間起薪約三．七萬元；而電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，起薪更可突破四萬元。

台電表示，近年公司持續投入強化電網韌性等重要電力建設，為因應業務發展，積極透過新進僱用人員甄試招募電力專業人才。此次總計招募七六九名生力軍，後續將視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類及變電設備維護類者，須在複試前取得手排小型車駕照；此外，為擴大延攬具現場實務工作或相關經驗的專業人力，複試階段加強著重實務操作，除既有「機械修護類」循例設置實作測試項目外，「配電線路維護類」將調整實作測試內容，「輸電線路維護類」、「輸電線路工程類」、「變電設備維護類」、「變電工程類」、「電機運轉維護類」、「儀電運轉維護類」、「機械運轉維護類」、「土木工程類」、「輸電土建工程類」等類別亦規劃增設實作測試，並納入總成績評分，鼓勵具備專業技術背景者一展長才。相關資訊可至甄試網站查詢(https://service.taipower.com.tw/recruit)。