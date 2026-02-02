台電施工怪手突翻覆 疑23歲工人操作不慎釀意外

高雄市 / 綜合報導

高雄中華一路與大順一路口，今(2)日下午2點多，一名23歲黃姓怪手駕駛進行作業時，疑似操作不慎，導致怪手突然翻覆，差點就砸中行駛中車輛，好險汽車駕駛開得快，沒有受波及；而黃姓駕駛受到輕微擦挫傷，沒有大礙，根據了解，這個變電工程，要從超高壓變電站，一路拉線路到楠梓科學園區，供給台積電使用，至於詳細事發原因還有待釐清，不過這驚險過程，也讓附近住戶被嚇著。

監視器畫面拍下，路旁施工中的工地怪手突然向下陷掉下去後，逐漸傾斜，隨後應聲倒地揚起煙塵，發出巨大聲響。再看一次，正當傾斜過程，一輛白色轎車才剛行駛而過，3秒鐘後怪手就翻覆，占據車道，場面實在驚險，驚動附近住戶。

記者VS.民眾說：「它倒下來然後就蹦了一聲很大聲，就覺得整個地面都在震動的感覺這樣子，(所以事後救護車有來或怎麼樣)，有救護車有來，跟消防車有來，對，可是也都沒有看到有人上車或者是包紮之類的。」、「聽到的時候已經已經就是砰了一聲了，(所以之前是有人在怪手上面就是操作這個怪手機器)有。」

事發就在2日下午2點多，高雄中華一路與大順一路口，當時駕駛怪手的23歲黃姓男駕駛疑似操作不慎，導致意外發生，幸好自行脫困後，只有輕微擦挫傷，不過事後了解，變電工程是因台積電進駐高雄，因此要從超高壓變電站，一路拉線路到楠梓科學園區供台積電使用。

高雄勞工局副局長皮忠謀說：「已勒令現場停止作業，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處3萬至30萬元罰鍰。」好險事發當下，這輛白色轎車開得快，沒有受波及，否則後果不堪設想，至於詳細翻覆原因，還有待進一步釐清。

