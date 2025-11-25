台電施工挖破水管 新北板橋、土城緊急停水至今晨5：30

台電挖破水管導致新北板橋、土城緊急停水。（示意圖／Pexels）

台灣電力公司於11月25日晚間在新北市板橋區四川路二段與高爾夫路口進行工程時，意外挖破主要供水管線，導致新北市部分地區突發停水。民進黨新北市議員黃淑君表示，事故發生後，台灣自來水公司已緊急派員搶修，預估停水情況將持續至11月26日上午5點30分。

台灣自來水公司25日晚間發布緊急公告指出，因應台電施工期間不慎損壞位於板橋區四川路二段與高爾夫路口的主要供水設施，為確保供水安全及進行修復作業，必須緊急實施停水，預計將影響時間達12小時。

廣告 廣告

根據台水公司在官網所列資訊，停水範圍涵蓋新北市兩大行政區，包括土城區與板橋區多條主要道路及街道。

土城區受影響的區域包括：中央路一段、四川路、四川路二段、廣明街、廣福街、廣興街、德興街與青雲路等。

而板橋區則有更多街道列入停水名單，包括中央路一段、中正路、中興路、五權街、仁愛路、信義路、倉後街、南興路、南門街、南雅南路一段與二段、南雅東路、南雅西路一段與二段、和平路、四川路（含一段與二段）、國慶路、大明街、大東街、大華街、大觀路一段、大豐街、干城路、府中路、廣和街、廣明街、廣權路、廣興街、德興街、忠孝路、文華街、新興路、東興街、板橋二交流道、浮洲橋機車專用道、福德街、稚暉街、縣民大道一段、華東街、華福街、華興街、貴興路、遠東路、重慶路、青雲路、館前西路與高爾富路等。

台水公司強調，搶修期間將設法縮小停水範圍與時間，並提醒用戶提前儲水因應。復水作業完成後，部分地勢較高或供水管線末端區域可能出現延遲恢復的情形，對民眾造成不便，台水亦表達歉意。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

街頭驚見1告示！日本人感動讚「台灣人情味」 一票卻搖頭：根本縱容

蘇丹紅化妝品再+2 食藥署重罰原料進口商500萬

北市新生兒數未達標 民政局：若財源足夠「第一胎加碼到十萬」