台電明年歡慶80周年 台電董座再提「AI吃電怪獸」挑戰電力供應

台電今起在板橋電幻1號所展出「電力未來式」，呈現能源轉型成果。吳馥馨攝



明年適逢台電公司成立80周年，台電今（30）日起在板橋電幻1號所展出「電力未來式」台電綜合研究試驗成果。台電董事長曾文生表示，隨著AI電力需求增長，對電力需求也日益龐大；2個40呎貨櫃體積的AI算力伺服器用電量就抵過一棟台電大樓，台電正在面臨新型態用電需求的挑戰。

台電今天在電幻1號所舉行「電力未來式」開展記者會。台電綜研所所長鍾年勉表示，100多年前，台灣畫家陳澄波所給的作品《水源地附近》，畫中描繪台灣電力株式會社時代的火力電廠，見證100年前台灣從水力發電轉型為火力發電的過程。

如今，該火力電廠原址已改建為台電綜合研究所，為了因應淨零排放與能源轉型需求，台電綜研所也投入各式低碳能源研發。也提醒我們，研發電力轉型過程仍要以人為本，不能忘記人文、對社會環境的影響，以及對永續的努力。

曾文生則在致詞時表示，隨著AI電力發展，對電力需求日益龐大。百年前台灣從水力發電轉型到火力發電，如今則再見證從火力轉型到多元能源時代。

曾文生指出，台電大樓27層樓辦公大樓的電力負載約2.5MW，是新光站前大樓5MW的一半；如今AI算力時代，2個40呎貨櫃大小的算力櫃，電力負載就超過一棟台電大樓。因此，台電認為，最好的方式就是將高負載用電和電源端靠近。

曾文生也形容，台灣西部電網密密麻麻，有如半導體晶片，但每每電網建設工程，都會遇到民眾抗爭，電網韌性就變成新議題。他再次呼籲各界能支持台灣電網建設，讓更多民營電力進入供電系統，才能在AI算力時代繼續維持供電穩定。

台電介紹，「電力守護網」展區台電各項強化電力韌性創新成果，全台首座「微電網測試平台」也同步亮相。可於颱風期間，讓災區用電無縫切換成自主供電的防災微電網，大幅提升電力系統穩定與韌性，成為防災避難與醫療設備的重要支撐。

「智慧無人機」是電廠設備檢測新利器，搭載AI圖像辨識技術，透過大數據模型即時比對，能快速且精準找出鍋爐爐管不易辨識的裂紋、腐蝕等瑕疵與潛在風險，有效提升搶修與大修效率，確保發電機組處於最佳狀態。

因應大量再生能源併網，台電建置廣域監測系統（WAMS），宛如「電網醫生」，藉由歷史數據與即時監測，即時分析最佳調度模式，協助運轉人員決策，是維持日夜供電穩定的一大功臣。

「創新加速區」展區也發表淨零前瞻「去碳燃氫」的最新成果，繼達成混氫發電10%之後，興達電廠也展開5MW規模系統的擴大測試，至2028年可完成混氫發電20%的里程碑，達到每小時減少90公斤碳排放的創舉。

國內首座MW級「氫能儲能示範系統」，透過電解產氫技術為核心，整合光電、儲能、氫氣儲存設施與槽車的示範系統，可做為綠電製氫技術試驗場域，加速我國氫能技術發展和應用推廣。

台電表示，「電力未來式」成果展今日開幕，將於電幻1號所免費展出至2026年1月28日(開館時間10：00-18：00，周一休館)，歡迎有興趣的民眾前來探索台灣最新電力創新技術。

