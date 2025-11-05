台電曾文生：重啟核二、核三廠有機會 進度要等「這件事」

核三廠正在評估是否能重新啟動。（本刊資料照）

AI時代，穩定電力成為關鍵，也是企業大老們持續關注的議題，工商團體曾多次上書建議重啟核電。台電董事長曾文生今（5日）表示，台電已進行評估，評估結果顯示，核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。

今年8月的重啟核電公投，雖然因投票率低、未達門檻，但同意超過430萬票、遠高於不同意的150萬票。

行政院長卓榮泰昨（4日）與經濟部長龔明鑫等官員在立法院備詢時，立委聚焦核三廠重啟評估，龔明鑫當時回應，台電已依程序將核三廠現況評估報告送交經濟部審查，會在1個月內對外公布核三廠是否適合啟動。

廣告 廣告

曾文生今日出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會前受訪表示，今年10月8日核安會公布相關子法後，台電針對核一、核二及核三廠進行自我檢查，日前台電送交經濟部核定的核一、核二、核三廠現況評估報告中，核二與核三被認為仍具重啟條件與機會，目前工作重點包括維護保養、人員編制維持與執照取得。

曾文生表示，電廠操作須具備相關執照，隨著人員陸續退休，要培養年輕同仁去訓練取得相關執照。核三廠目前正在進行大修，核二廠則須加速乾式貯存設施建置，先將反應爐內燃料棒取出後，才有可能再進一步評估重啟的可行性。

由於核電廠核島區部分涉及原廠設計，要洽詢原廠來協助安檢，目前也已展開洽詢，周邊環境維護作業依《核管法》修正規則同步推動。

至於外界關注台電自我安檢報告是否於12月完成，曾文生表示，檢查項目繁多，包括固定件老化分析與傳動裝置維護等，均需電廠人員實地評估，並與原廠洽談確認，目前尚未訂出具體完成時間。

曾文生也在活動上提到，電力即國力，除了台電會改善電力建設對環境的影響，也希望民眾調整觀念，期待台灣的電力建設不再被當成鄰避設施，過去講「有土斯有財」，現在是有電，才有可能創造生產力。

更多鏡週刊報導

核三重啟公投「離門檻僅差66萬票」 台電：兌現承諾依法啟動自我安檢

大罷免0:32慘敗、核三公投未過關 小笠原欣幸：民進黨10年優勢落幕、2大神主牌失效

獨家／童子賢挺重啟核三將任正方辯護人 經部稱無反對理由未推反方人選