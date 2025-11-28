台電核電廠現況報告過關 重啟免環評？環境部：仍在研究

經濟部已正式核定台電核電廠現況評估報告，未來將再把報告給核安會審查。（報系資料照）

經濟部已正式核定台電核電廠現況評估報告，未來將再把報告給核安會審查，但目前重啟核電毋需再經環評，環境部政務次長葉俊宏28日受訪時表示，目前仍在研究階段還沒有確定，主要是台電提給核安會如安全報告就可能就包括部分環評可能要審查內容，且核安的部分核安會當然更是專家，無法重複審查，而環評審查與核安會審查最大差異應該就是在公民參與。

葉俊宏說，環評的部分只要民眾有意願就可以來發言，而核安會是否有類似機制？如果沒有也許可以納入。他也提及，近日會再修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，但主要針對光電的部分修正，其餘的部分會之後再做檢討。

更多中時新聞網報導

魏如萱、陳綺貞隔11年同框 合唱專屬歌曲

RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格

李進良揭整形內幕 挺女兒出道