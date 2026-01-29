台電桃園區暖心行動 員工集資助創世 陪伴植物人度寒冬

台電桃園區處寒冬送暖 王彥博課長(右)代表致贈愛心捐款 由創世基金會桃園分院院長陳舒婷代表接受。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】歲末寒風陣陣，春節即將到來，在這冷颼颼的冬天裡，台電桃園區營業處的員工們卻用最溫暖的方式，為社會點亮一盞小燈。

秉持著「點亮社會」的心意，台電桃園區營業處同仁自發發起「寒冬送暖」愛心集資活動，希望把滿滿的關懷化作實質幫助，送給創世社會福利基金會照顧的植物人家庭。活動一推出，就獲得大家熱情響應，短短幾天內，近百位同仁伸出援手，該處新上任的洪通澤處長和工會常務理事洪宗保也率先帶頭響應，最終集結了36,000元的愛心款項。

洪通澤處長溫暖地說：「這不只是一筆錢，更是每一位同仁的心意。我們希望這份小小的力量，能讓植物人家庭在寒冬裡感受到被關懷的溫暖，也盼望拋磚引玉，邀請更多人一起關注這些需要幫助的家庭。」

創世基金會桃園分院陳舒婷院長收到善款時，感動地表示：冬天是植物人家庭最辛苦的季節，尿布、奶粉、安養照顧等開銷特別沉重。這筆來自台電的愛心，真的就像及時雨一樣，幫我們撐過最冷的日子，讓照顧者能安心一些，也讓植物人們的生活多一點舒適與溫暖。

台電桃園區營業處表示，除了每天穩定供電，他們更希望把「電力」的精神延伸到社會每個角落讓愛像電流一樣，溫暖傳遞、無遠弗屆。未來，他們也將持續投入社會參與，用實際行動實踐企業責任。桃園區營業強調，在這個寒冷的季節，因為這些默默付出的台電人，讓許多家庭感受到春天般的溫暖。謝謝台電同仁，用愛點亮了這個冬天。(圖/台電桃園區營業處提供)