台電桃園區營業處舉行新卸任處長交接 傳承穩定供電持續深化地方服務
台電桃園區營業處於今(15)日下午3時，舉行新卸任處長交接典禮，由該公司配售電事業部配電處處長饒祐禎監交，屆齡退休的卸任處長邱雲祥將印信交接予新任處長洪通澤，象徵責任的傳承與使命的延續，典禮在桃園市政府賴副秘書長淑華、魯立法委員明哲、涂立法委員權吉等各界貴賓到場觀禮祝賀下，典禮隆重且溫馨，圓滿完成。
監交人饒祐禎肯定卸任處長邱雲祥對穩定供電的卓越表現，於任內秉持積極當責、謙和開明的領導風格，帶領桃園區處團隊在穩定供電、強化電網韌性及公共工程推動等面向均展現卓著績效，同時積極推動職場健康與安全，榮獲衛生福利部國民健康署評定「114年健康職場促進自主評核合格證明」，致力於打造專業、效率與溫度兼具的服務團隊，為桃園區處的地方服務打下堅實的基礎。
新任處長洪通澤原任台電鳳山區處處長，監交人饒祐禎亦對其讚譽有加，期許洪處長發揮深厚的配電工程技術底蘊與規劃管理長才，在邱處長打下的良好基礎下，持續帶領桃園區處深化地方服務，穩定供電提升服務品質。
邱雲祥處長感性的表示，在任時間感謝全體同仁齊心合力發揮團隊精神，讓桃園區處在各次天然災害發生時能以最快速度搶修復電，同時持續推動各項電力建設工程以達穩定供電目標，並提供用戶專業及感動的服務，最後祝福桃園區處能持續落實台電「誠信、關懷、服務、成長」的經營理念，締造更好的佳績。
新任處長洪通澤表示，未來將承襲既有穩健基礎，持續著重穩定供電與強化電網韌性，並深化與地方政府及民眾的溝通互動，以回應桃園市快速發展與多元用電需求，同時持續推動健康職場、延續團隊合作的優良文化，在勞資和諧中與全體同仁攜手再創嶄新里程碑。
