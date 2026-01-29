台電桃園區處歲末愛心集資 捐贈創世基金會3萬6000元善款

創世基金會桃園分院院長陳舒婷(左)接受桃園區營業處致贈之愛心捐款，圖：桃園區處提供

歲末年終，春節將至，在冷氣團一波波來襲之際，台電桃園區營業處秉持「點亮社會」的精神，由員工自發性發起「寒冬送暖」集資活動，將愛心化為實質援助，捐助予「創世社會福利基金會」在寒冬中送上溫暖的愛心與祝福。

創世基金會桃園分院院長陳舒婷(左)致贈感謝狀，由桃園區營業處王彥博課長代表接受。圖：桃園區處提供

此次活動獲得桃園區處員工熱烈響應，短短數日間便凝聚了近百位員工的愛心力量，新上任處長洪通澤及工會常務理事長洪宗保帶頭響應，共集資3萬6000元。洪通澤表示，這筆款項不僅代表員工的心意，更希望能帶動社會大眾對弱勢團體的關注，幫助植物人家庭度過艱難的寒冬。

創世基金會桃園分院院長陳舒婷說，這筆善款將用於植物人的尿布、奶粉等生活物資，以及常年的安養服務。在景氣寒冬中，來自台電的這份溫暖，猶如及時雨，照亮了受助者的生活。台電桃園區營業處強調，除了穩定供電，未來將持續投入社會參與，透過多元管道落實企業社會責任，讓愛心像電力一樣傳遞到社會每個角落。

