台電永續報告 七度奪最高榮譽白金獎
【記者郭襄陽台北報導】台電再奪「企業永續奧斯卡」！2025台灣企業永續獎於26日頒獎，台電自逾700家企業中脫穎而出，七度奪得永續報告最高榮譽白金獎，還抱回台灣永續企業績優獎、人才發展領袖獎及創意溝通領袖獎等共4項大獎。台電表示，作為我國民生經濟與產業發展推手，將秉持ESG經營理念，兼顧穩定供電與環境永續發展。
2025第十八屆台灣企業永續獎今日在台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，台電由副總經理兼永續長蔡志孟代表，自勞動部次長黃玲娜手中接下大獎，其中永續報告獎迄今已連續17年獲肯定。
台電表示，今年榮獲「台灣永續企業績優獎」，且七度奪得「台灣企業永續報告白金獎」，彰顯台電在環境永續、社會共融及公司治理三個面向表現亮眼。報告書中揭露的「5大永續發展圖像」永續發展計畫，並向下展開10大路徑訂定各項行動方案，切實呼應聯合國與我國永續發展目標。
台電指出，本屆單項績效獎部分，台電也抱回「人才發展領袖獎」、「創意溝通領袖獎」2大獎項殊榮。「人才發展領袖獎」的肯定歸功於跨世代電力專業同仁的技術傳承，台電除透過多元管道招募新人，並積極投入人才培訓，尤其重視專業、安全與現場應變能力，更每年舉辦技能競賽超過半個世紀，持續精進同仁核心技能及延續世代經驗，打造肩負穩定供電使命的電力菁英。
台電進一步指出，「創意溝通領袖獎」則是對於台電持續推廣電業文化的肯定，台電自2016年便投入電業文資保存，結合文物清查、典藏、研究出版與展示交流等面向，將近2,000件重要文物集中保存於「台灣電力文物典藏中心」，並結合典藏數位開放成立「電業文物典藏網」與社會共享，彰顯台電推動企業人文關懷與文化永續的理念。2025/11/26
