台電爆死亡事故！62歲員工遭鐵門夾住慘死

台電高雄左營二次變電所發生死亡事故。（圖／翻攝畫面）





台灣電力公司位於高雄市左營區的二次變電所，今（14）日上午發生一起死亡事故，62歲的張姓男員工於上班時，疑似在操作鐵捲門時不慎遭夾困，消防救護人員獲報到場時，張男已無生命跡象、明顯死亡。詳細事故過程仍待警方調查。

據了解，消防在今日上午7時47分接獲民眾報案，指稱高雄市左營區鼓山三路，有一名男子卡在鐵捲門，警消獲報後立即趕赴現場，發現張姓男子疑似操作電捲門時不慎遭夾困，經現場急救檢視，張男已無生命徵象。

警方於現場立即拉設封鎖線並使用大體帷幕，同時通知鑑識人員到場採證、調閱相關監視器，並依規定通報相關單位，後續將持續調查。

