台電版奧運登場 水球好手與女性員工同場切磋

（中央社記者林巧璉高雄14日電）號稱「台電版奧運」的2026年台電技能競賽今天登場，逾千員工切磋專業技術。這些「選手」背景迥異，有曾代表國家參與世大運的水球好手，人數逐年成長的「女力」也是一大特色。

台電公司今天在高雄訓練中心舉辦「2026台電技能競賽」，吸引全台75個單位、1281名員工參與。台電董事長曾文生說，目前約有6成員工年資未滿10年，藉由競賽可讓不同世代切磋。

根據台電公司統計，近年來女性工作人員占比逐年上升，民國112年員工總數為2萬8213人，其中女性占比17.2%，民國113年上升至17.5%、114年17.7%。

台電指出，今年賽事有許多新秀挑戰，選手背景多元，包括擔任此次宣誓代表的鳳山區處人員安廷豐是國內知名水球好手，不僅曾代表國家參與世大運、也是全運會常勝軍。

安廷豐表示，原以為體能優勢可勝任台電工作，入職後才發現專業技術門檻極高，因而激發運動員戰鬥意志開啟瘋狂自我鍛鍊，短短2年內就考取超過10張證照。

屏東區處工作人員莊孟潔則是正港「台電寶寶」，莊孟潔的爸爸任職於屏東區處，她從小看著爸爸四處奔波搶修復電；隨著家人陸續投入台電，原本讀商的她也決定報考配電類，搖身一變為「桿上蜘蛛人」，近年已投入颱風搶修工作。

莊孟潔說，父親、表姐、表哥都在台電外勤工作，從小就很了解台電人員的辛苦；自己原本從事行政工作，但評估職涯發展後在2023年毅然決然報考台電，最後投入配電外線工作，「雖然爸爸有點不捨，但最後仍全力支持我」。

談到工作上最辛苦的地方，她說，印象最深刻的仍是颱風天搶修電力，當時都是與時間賽跑，常常要從早上8時一路工作到深夜，雖然自己當時多在桿下支援，主要負責地面協助、配合流程，但也更加體會到第一線人員的辛苦。

莊孟潔說，配電外線工作縱然辛苦，但每每想起是家人走過的路，就讓她心懷勇氣，也期待在這次競賽中與學長姐交流，磨練電力技術。

曾文生會前接受媒體聯訪表示，技能競賽自民國58年舉辦至今，連疫情期間也未中斷，這是台電培養專業、傳承經驗的重要平台。今年適逢台電成立80周年，增加BoB（Best Of Best）表演示範賽，讓過去首獎人員與新世代可交流，讓資深技術得以代代相傳。

此外，備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，與同隊隊友共同完成近2小時搶修模擬作業。（編輯：黃名璽）1150114