"台電版奧運"上千人參賽! 新生代團隊搶賺奶粉錢

有台電版奧運之稱的技能競賽週三在高雄登場。超過全台上千位台電同仁參與，不只有平均年齡30出頭的新生代團隊，要來賺奶粉錢。還有出身台電世家的女台電人員也來一展身手。





被譽為「台電版奧運」的技能競賽在高雄登場。（圖／民視新聞）





穿上重達11公斤的裝備，爬上9公尺高的電線桿，與隊友共同完成近2小時搶修模擬作業。被譽為「台電版奧運」的技能競賽在高雄登場。不僅考驗工作技巧，更挑戰手速與穩定度。台電的技能競賽舉辦超過半世紀，今年吸引全台超過1200位台電同仁參與，其中台中區處還派出平均年齡30出頭的新生代團隊，要來賺奶粉錢。

台電的技能競賽舉辦超過半世紀，今年吸引全台超過1200位台電同仁參與。（圖／民視新聞）





台電董事長曾文生說，台電最近這十年，新進非常多同仁，大概有六成同仁年資不滿十年，其實已經跟過去完全不一樣了。無論是資深老將或是未滿20歲的新血，都同在賽場上全力比拚。其中出身台電世家的莊孟潔，是正港"台電寶寶"，這次比賽中也是巾幗不讓鬚眉。

適逢台電80周年，技能競賽不僅是老將和新秀間的技術交流，也讓社會大眾看見電力英雄們守護台灣，最專業、最辛勞的背影。





