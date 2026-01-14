「台電版奧運」技能競賽盛大登場 千名員工同場比拼

有「台電版奧運」之稱台電技能競賽，今天在高雄大寮的訓練中心盛大登場。（圖：溫蘭魁攝）

台電公司有「台電版奧運」之稱的技能競賽，舉辦至今已經是第58屆，今天（14日）在高雄大寮訓練中心盛大登場，吸引全台75個單位總共1281名員工來挑戰，他們在34類競賽項目中大顯身手。（溫蘭魁報導）

台電公司80週年，今年技能競賽首度舉辦「Best Of Best」（BOB）表演示範賽，邀請前三屆冠軍一較高下，台電公司董事長曾文生特地到場觀摩：「為了能夠互相切磋，所以，我們把過去幾屆比賽裡面表現傑出的學長姐找回來，跟新進的同仁一起比賽。」

台電董事長曾文生與「台電寶寶」高雄市議會議長康裕成到場觀摩。（圖：溫蘭魁攝）

BOB表演示範賽選定的題目是「配電地下電纜類」，也就是模擬平時停電事故需要更換電纜及接頭，參賽選手必須在時間內將多達6層、寬約3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，不僅考驗工作技巧，也挑戰手速和穩定度。

來自屏東區處的莊孟潔是正港「台電寶寶」，從小看到任職於屏東區處的父親四處奔波搶修復電，於是跟著父親的腳步，原本從商的她也考進台電，搖身一變成了電線桿上的蜘蛛人：「最害怕是不會，但是，我覺得最累是我們搶修的時候，因為那時候我們基本上從早上8點會一直搶修到晚上12點。」

來自屏東區處的「台電寶寶」莊孟潔參加競賽的項目是配電地下電纜。（圖：溫蘭魁攝）

另外，代表鳳山區處的安廷豐則是知名的水球國手，曾經是全運會的常勝軍，代表國家參加過世大運，如今也成了台電人：「完全都是一個不同領域的東西，爬桿的時候，我會爬到說懷疑自己說我有沒有選對路，後面也是咬牙（完成）。」

台電表示，技能競賽已經成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動，隨著員工平均年齡年輕化，今年有半數以上的參賽者是最近5年內才加入台電的生力軍，其中400名選手年紀都還不到30歲。