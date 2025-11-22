台電獲首屆「ESG for Culture影響力獎」雙獎 肯定保存電力文資、推廣電業文化

文化內容策進院（文策院）今年舉辦首屆「ESG for Culture影響力獎」，台電以長期投入電力文資保存與推廣電業文化獲得肯定，獲得「長期夥伴獎」與「資源協助獎」雙項殊榮。台電強調，持續堅守穩定供電使命，也積極投入藝文活動與文資保存等領域，期盼透過電業文化深厚底蘊，協力推動台灣文化內容產業發展。

「ESG for Culture影響力獎」暨第17屆「文馨獎」頒獎典禮21日於台北松山文創園區舉行，台電由副總經理蔡志孟（如上圖中，台電提供）代表接受文策院院長王敏惠頒獎表揚。

台電曾4度蟬聯文化部文馨獎，今年起，該獎項改制為獎勵個人與團體，並另由文策院成立「ESG for Culture影響力獎」，針對與文化內容業者合作、共創ESG影響力的企業進行表揚。台電首度參與即以「文化供電──電業文資保存運維專案」獲得肯定。

台電指出，台灣電業發展長達百年，遍布全台的電力設施不僅支撐國家經濟命脈，也成為我國經濟、社會發展的見證。台電於2016年啟動「電業文資保存運維專案」，結合文物清查、典藏、研究出版與展示交流等面向，將近2000件重要文物集中保存於「台灣電力文物典藏中心」（如下圖，台電提供），並結合典藏數位開放成立「電業文物典藏網」與社會共享，彰顯台電推動企業人文關懷與文化永續的理念。

近年台電積極擴大社會參與，使文資保存由靜態典藏走向動態經營。2024年至2025年間，除了持續推出新店溪、濁水溪流域等「電業文化走讀」，帶領民眾理解電力設施與地方發展的脈絡、串聯地方創生與永續旅遊，也同步推動口述歷史工作，邀請超過65位退休電力人員接受口述訪談，記錄第一線電業從業人員的職涯經驗與生命故事，為台灣保留珍貴的無形記憶與電業生命史。(如下圖，台電退休員工蘇張銘，台電提供)。

台電進一步說明，透過持續與文化內容業者合作，於今（2025）年啟動電業文史繪本出版計畫，邀請插畫家與作者深入明潭、大觀等發電廠，透過爬梳電業發展歷史，並由電力職人導覽認識發電原理、機組運作與大修流程，預計明（2026）年推出繪本《島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀》（暫名），以圖文創作讓更多人看見台灣電力的專業與美，體現文化內容跨域共創的精神。

台電指出，2026年適逢台電成立80週年，未來將延續與文化內容業者及各地文化組織協作，以文化資產為媒介傳遞電力與土地、社會之間的深層連結，透過文物典藏中心、口述歷史紀錄、文化走讀、出版推廣與「電業文物典藏網」數位平台，持續以多元方式向社會大眾傳遞能源知識、電業文化與企業永續精神。

▼圖說：台電推出「濁水溪水力電業文化走讀」活動，帶領民眾走訪大觀發電廠，串聯地方創生與永續旅遊。(圖/台電提供)

