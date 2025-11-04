台電申請延時發電 翡管局擬收補償費

經濟部水利署連續3年發函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，挨批「覬覦」翡翠水庫。台北翡翠水庫管理局長林裕益4日表示，近3年台電因電力調度需要，共9次緊急申請翡翠電廠延長發電時數，翡管局於10月研訂補償契約草案，待雙方簽約後實施，未來台電若再請求，每立方公尺將收取3元補償費。台電發言人黃美蓮表示，還需研議討論，無法現在承諾。

北市議員徐弘庭昨在市議會質詢表示，台電要用便宜的價錢向翡翠水庫買電，卻不願以民間再生能源的電價購買；翡翠水庫每年發電2億度，若比照中央小水力發電費率計算，台電想省錢就跟翡翠調，市庫每年損失2億元。

林裕益表示，自民國112年1月至114年10月底，台電緊急申請翡翠電廠延長發電時數共9次，考量當時蓄水、供水無虞且有調節水位需要，僅同意5次，共增加發電22.5小時，總發電量達155萬度。

林裕益說，已研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」，明訂耗水補償費每立方公尺以3元計價，並於113年10月13日函送台電公司，待雙方合意後簽約實施，預估每延長1小時發電，約可挹注市庫84萬元。

台電發言人黃美蓮表示，目前翡翠水庫發電一定時數，本就會給容量費率，中間發電時間允許其調整，並非無償使用；北市府欲每延長發電1小時、每立方公尺收3元補償費，台電需再研議。