台電目標2028年試驗混氫發電20% 辦展秀智慧轉型成果

台電舉辦「電力未來式」展覽，展出台電綜合研究所研發成果，30日正式開幕。展覽除公布最新「去碳燃氫」與混氫發電技術，還有電廠智慧巡檢無人機、災區供電「孤島運轉」等60項成果。台電董事長曾文生強調，面對淨零與AI浪潮，必須提前研發技術、投入建置準備，盼社會大眾多給台電一點轉型機會。

台電宣布混氫發電20%新目標 還要建綠氫示範場

明年（2026）適逢台電公司成立80週年，台電舉辦「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」，30日於新北市板橋「電幻1號所」開展。台電綜合研究所所長鍾年勉表示，研究所像是台電的前哨部隊，負責研發轉型所需技術；同時又像是醫生，還要解決公司內的發電、輸配售電等疑難雜症。

展覽首度發表去碳燃氫的最新成果，台電將在興達電廠建置5MW規模的測試機組，目標混氫發電20%，預計2028年完工。台電研究員透露，興達電廠既有機組已在今年完成混氫發電10～15%的成果。

台電早在2023年底與中研院展開去碳燃氫合作，去碳燃氫技術也稱「甲烷裂解」，是將天然氣裂解為氫氣與固態碳（碳黑），相較傳統燃氣發電，每小時可減少90公斤碳排放。且固態碳易於捕集，可作為其他工業原料。

同時，台電還要打造國內首座MW級的氫能儲能示範系統，透過產氫技術整合光電、儲能，及氫氣儲存設施、槽車，將產製的氫氣送回測試機組投入發電，一整套「自產自用」系統，可做為綠氫技術試驗場域。

AI時代 曾文生喊話「別等山窮水盡、給台電轉型機會」

台電董事長曾文生表示，面對淨零轉型壓力，加上地緣政治、AI科技出現等各式各樣的電能需求，再生能源系統要求越來越複雜，台電持續研發、為未來布局。例如，用電大戶過去集中在工業區，有專用電纜供電，但AI資料中心體積只要一個貨櫃，可能裝在任何大樓內，用電需求卻相當驚人，台電將面臨供電緊迫問題。

曾文生直言，每當有新建電廠計畫，在環評都要「沒有其他的退路（方案）」，才能通過。曾文生批評「這是錯誤邏輯，」因為這些建設是為未來創造餘裕，不能等山窮水盡才開始下一步，呼籲社會大眾給台電轉型的機會。

孤島微電網、電網醫生 關鍵技術助電網韌性

展覽也聚焦電力韌性、數位及淨零，展出多達60項電力研究成果。如首度實作「孤島運轉」功能，以貨車改裝移動式微電網，包含收折式太陽光電、儲能系統、柴油發電機，可提供20kW電力，讓災區自主供電，確保電力穩定與韌性，支撐防災避難與醫療設備。

再生能源大量併網，對電網穩定性是巨大的挑戰。台電建置的廣域監測系統（Wide Area Measurement System，WAMS）可即時分析電力系統中的電壓電流訊號，偵測出電壓驟降或低頻振盪等異常，可以預警故障、快速排除，也可提出最佳調度模式，宛如「電網醫生」，維持供電穩定。

現場也展示電廠智慧巡檢無人機。台電綜研所指出，燃煤鍋爐管線長期運轉下，可能因為腐蝕疲勞發生洩漏，傳統檢修方法要搭設鷹架人力巡檢，不僅耗時、高成本且仍有難以觸及的區域。室內無人機搭載AI圖像辨識技術，深入電廠各角落，快速找出鍋爐爐管不易辨識的裂紋、腐蝕等瑕疵與潛在風險。