台電石門風電更新環評須補件 居民飽受低頻噪音之苦

「石門區夏天風力不足，冬天超過十級風，機組還會自動停機。這樣是優良風場嗎？我覺得不是。」石門區尖鹿里里長邱朝欉表達疑慮，並表示風機產生的低頻噪音已對居民身心造成影響。

台電石門風力發電站自2004年啟用，隨著設備老化，影響發電效率，台電提出保留四座機組中的一座，作為展示與教育用途，並更新另外三座。原機組單機裝置容量為0.66MW，更新後單機容量5MW以下，總裝置容量15MW，預計每年可供電5200萬度。

噪音問題20餘年 居民感到身心壓力

環境部於28日召開「石門風力更新計畫環境影響說明書」環評初審，場域內現存四座風機，單機裝置容量為0.66MW，近年因設備老舊，容量因數已從28%降至約16%。台電計畫更新其中三座風機，並保留風車公園內的一座作為展示與教育用途。工程期預計一年，包含舊機拆除、基礎鑿除與新機吊裝。

反對更新案的當地里長和居民發言，邱朝欉表示，低頻噪音干擾始終是居民身心壓力的來源。居民高先生也以現場連線表示，被舊的風機吵了20年，不希望重蹈覆轍，「我在四號風機下風處200公尺左右經營農場。我不贊成還要裝設更大的風機。農場每天很吵，連工人都不想做。」

台電於報告中承諾，將針對風機半徑500公尺內受影響的住戶優先補助安裝氣密窗。針對噪音問題，台電表示，若接獲住戶反映，將於指定地點監測低頻噪音，並與風機運轉紀錄進行交叉比對以釐清來源。

環委黃志彬則指出，「這樣的噪音評估只適用平地，不是丘陵地」，提醒當地屬丘陵地，應考慮地面反射效應。並有多名環委認為，台電先前的社會溝通與民調結果不透明，要求台電須針對核心受影響的16戶近鄰提交更詳盡的溝通紀錄，並擬定減噪對策與監測計畫。

除風機噪音，過去N2、N3區的機組曾因颱風侵襲倒塌，引發風機設立於制高點的安全疑慮。環委劉小蘭指出，台電應具體分析倒塌的主因是區位風力還是結構設計問題，尤其是新機組高度更高、受風面更大，機組結構抗風強度必須嚴格審核。環委江鴻龍則針對新機組的效能表示，「替換三個機組會提升多少效率？把資料進一步跟全世界陸域風機的資料做比較，才能知道效能與對環境的影響在哪裡。」

環境評估資料不完整 多處數據待補齊

環委李培芬指出，台電的生態紀錄有多處不足。如鳥類紀錄指出該區有猛禽與保育類動物出沒，但台電提供的雷達調查範圍僅侷限於海面，缺乏陸域開發區的數據。他要求台電必須結合目視與雷達調查，並以「每一座風機點位」為標準，重新評估蝙蝠與鳥類（含晝夜間）的潛在撞擊風險。他也要求台電針對稀有植物受影響區域提出「移地」或「現地」保育計畫。

負責本案生態調查的台灣大學森林系教授袁孝維回應，受地勢限制，雷達觀測點設於距離920公尺的海邊，仍需密切監測依賴氣流飛行的鳥類。針對稀有植物則將精確標註點狀分布圖，並深入研議現地保育或先移至育苗區待工程後復育。

專案小組最終決議本案補正再審。環委要求強化新設風機抗風能力與災害應的說明，以及新舊風機噪音與眩影差異量化資料、檢核稀有植物與鳥類撞擊風險，並補足土方暫存規劃與災害應變計畫。此外，台電須加強與周邊500公尺利害關係人的溝通回應，並釐清計畫更新之必要。