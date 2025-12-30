台電研究成果展登場！ 聚焦數位、能源轉型

台電舉辦的成果展，30日盛大展開！免費展出到明年1月28日，展覽分為四大區域，結合台電同仁多達60項的研究結晶，全台第一座微電網測試平台，也同步亮相。

圖／TVBS

展覽內，民眾好賣力在玩互動遊戲，用力一甩，牆上的燈條就會不斷往上跑，除了互動展區還有燈光投影展。

台電舉辦的研究成果展，30日盛大展開，免費展出到明年1月28日，是全台首座綠能主題展館電幻1號所，地點就在板橋車站旁，展覽分為四大區域，科技啟程站、電力守護網、創新加速區，和永續共創場。

綜研所所長鍾年勉：「我們今天的活動主軸，當然就是說有兩個意義，第一個就是我們比較例行的，就是針對我們台電公司，綜合研究所這幾年來的研究成果，同事的研究成果，來做一個展示。」

主要是將台電同仁的研究成果展出，內容多達60項電力研究結晶。

綜研所所長鍾年勉：「我們比較特別的地方，當然我們主軸就是，跟著能源轉型，這個主軸來進行。」

主題聚焦在電力韌性，數位及淨零三軸的轉型，全台第一座微電網測試平台也同步亮相，可以在颱風期間，讓災區停電時有電可用，切換成自主供電的防災微電網，大幅提升電力系統的穩定性，把電送到每個角落，成為防災避難，與醫療設備的重要支撐，讓民眾一起探索新的電力技術。

