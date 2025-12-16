台電研討會 聚焦AIDC發展
AIDC產業蓬勃發展帶動電力需求，在各國皆成為挑戰。台電昨（十六）日舉辦「因應AIDC發展趨勢-電網韌性之挑戰與因應作法」研討會，邀請國科會副主委林法正、台灣綜合研究院、經濟部能源署與多位專家學者深度交流，探討AI產業用電成長之國際趨勢及國內現況，並聚焦產業電源共址等電力匹配相關策略。
會中由台灣綜合研究院院長吳再益演講「全球AI趨勢下的電力挑戰與能源轉型佈局」，分享國內外針對能效管理之趨勢、需求結合綠電之發展方向；台電綜合研究所及系統規劃處分別說明「國際AIDC發展趨勢及配套管制措施」及「我國AIDC用電申請情形及因應作法」等議題。中正大學張文恭教授、中原大學洪穎怡教授及台灣科技大學郭政謙教授則透過座談交流未來AI產業與電力匹配等策略方向。
會中提到，AIDC用電模式特殊，不同於一般住宅、商辦、工廠等類別，其用電遠超過傳統工廠，堪比半導體產業用電，但與大型工廠相比其體積很小，因此可以建置在人口集中的都會區，造成局部用電密度超乎過去經驗，對都會區既有電網造成巨大挑戰。為有效管理此類用電，各國陸續研訂規定及配套措施，美國和歐洲多國同時考量能源效率和碳排等指標，已建立資料中心設置審查標準和地區限制。我國今年十一月修正《能源管理法》三項子法，將新擴建五MW以上資料中心納入能源使用說明書審查範疇。
台電說明，北部電網負載快速成長，惟電力建設常受地方不同意見等問題而延宕，為因應快速突增之用電需求，台電參考國際作法，引導AIDC等高耗能產業優先前往中南部電力充裕地區，暫緩桃園以北五MW以上大型資料中心用電申請，係透過產業與電源共址，引導供需有效匹配，減少電力傳輸損耗，降低電網風險。台電強調，妥適配置電力資源對AI發展至關重要，供需雙方各自調節達到均衡，最能降低整體成本，成就最高的發展效益。
