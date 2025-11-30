台電示警！詐團假冒「電費退款」 假郵件點一下恐洩個資

詐騙集團手法不斷更新，台電提醒民眾不要誤點詐騙郵件。（示意圖，pixabay）

台電近日發布警訊，指出有詐騙集團假冒台電名義，透過「帳單錯誤、退款通知、立即申請退款」等名目寄發電子郵件，誘使民眾點擊假網址，進而竊取個資。台電呼籲民眾務必提高警覺，避免受騙。

假郵件整封做成圖片 點擊後導向詐騙網站

台電說明，詐騙者利用新手法，將整封郵件設計為一張圖片，圖片中嵌入偽造的台電網址，乍看以為是官方通知，一旦點擊便會被導向惡意網站，個資恐遭竊取。台電強調，真正的電費溢收退款只有兩種方式：轉入下期電費抵扣或臨櫃退款，不會寄送要求點擊連結或提供資料的郵件或簡訊。

官方郵件不會附網址、不會索取個資

台電重申，台電寄出的電費通知郵件從不會附上任何網址，也絕不會要求民眾提供身分證、信用卡號等敏感資訊。若民眾在郵件中看到可疑網址或要求填寫個資，100%就是詐騙。

五大詐騙徵兆 一看就知是假郵件

台電提醒，以下特徵都屬於詐騙釣魚郵件：寄件者 Email 帳號怪異或拼寫怪怪的、郵件中的網址與官方不符、被遮擋的用戶電號、未顯示用電地址、附上 ZIP 壓縮檔等可疑附件、要求點選「申請退款」或輸入個資。台電提醒，不要點擊任何不明連結，也不要下載不明檔案。

遇可疑郵件請速查證 可撥 1911 或 165

台電呼籲，若民眾接獲任何可疑郵件、簡訊或電話，可直接撥打台電 24 小時客服專線 1911，或警政署 165 反詐騙專線查證。台電強調，防詐需要全民共同努力，務必保持警覺，守護荷包安全。

