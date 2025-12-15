台電神速復電 新屋區酒駕撞桿事故 2小時內全數恢復供電

酒駕撞電桿1,615戶停電 台電漏夜搶修迅速恢電。(圖/警方提供)

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市新屋區昨（14）日晚間發生交通事故，越南籍高姓男子（31歲）駕駛小客車於新屋區華興路51號自撞台電電線桿，導致電桿倒塌，車上乘客受傷。警方後續酒測顯示高男酒測值達0.17mg/L，全案依公共危險罪偵辦，事故詳細原因仍在調查中。

電桿倒塌影響千戶 台電2小時內全復電。(圖/台電提供)

事故發生於昨(14)日22時19分，造成新屋區中華路、華興路、三民路二段及石磊里等一帶計1,615戶停電，影響範圍廣大。台電桃園區處接獲通報後，立即啟動緊急搶修機制，派員漏夜趕赴現場，展現高效應變能力。

值得讚揚的是，台電團隊僅用1個多小時，即於今（15）日00時09分完成全數復電，確保居民生活不受太大影響。台電表示，此次搶修過程順利，工程人員克服夜間作業困難，迅速修復石湖幹#5支線桿位損壞，優先恢復民生用電。

楊梅分局提醒民眾，酒駕不僅危害自身，更可能引發公共危險，呼籲駕駛人切勿酒後駕車。台電也強調，將持續強化設備巡檢，防範類似事故重演。