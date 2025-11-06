即時中心／徐子為報導



台電董事長曾文生昨（5）透露核二、核三廠有重啟機會與條件。對此，新北市長侯友宜今天表示，如果要重啟，一定要經過專業的評估，而且安全供電穩定，才是人民最期待的。





經濟部已收到台電送來的核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生指出，目前評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件，另由於自我安檢工作牽涉原廠設計，持續積極與原廠洽詢。



曾文生表示，自核安會公布相關子法後，台電即進行必要現況評估，目前看來核二、核三廠有重啟機會與條件。



曾文生說明，機組停機後需進行維護保養、人員編制的維持，尤其隨著每年核電廠員工退休，員工也要受訓取得證照，同時進行電廠機組維護、安全設施強化工作，甚至進行大修，相關工作規劃與分析已報經濟部，而核島區部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助安檢，這部分持續積極洽詢。



他補充，核三正在進行大修，核二優先工作則是加速乾貯建置、將反應爐燃料棒取出。



對此，新北市政府昨回應，供電穩定攸關民生、產業和國安等面向，需要中央透過完整能源政策通盤規畫；市長侯友宜一貫態度，就是須從科學角度評估，最重要原則是「安全、穩定」，以民眾安全為最大考量。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了

更多民視新聞報導

新北查獲2養豬場「未蒸煮廚餘」 業者遭重罰206萬

中央宣布國產豬肉「2階段解封」 南市府：台南肉品市場同步復業

高雄蛻變中！亞洲資產管理中心水到渠成 陳其邁：鬆綁法規是關鍵

