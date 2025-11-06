台電稱翡翠水庫要補償費恐引連鎖效應 蔣萬安：綠電收費標準應一致
〔記者何玉華／台北報導〕翡翠水庫多次支援台電水力發電，翡翠水庫管理局擬向台電收取每度3元耗水補償費，台電董事長曾文生擔心，台北市用電目前靠各地支援，未來萬一其他縣市跟進，也要求送電給台北市要額外收費；台北市長蔣萬安今(6)日受訪回應只說，綠電的收費標準應該一致。翡翠水庫近3年來接受台電申請9次支援發電，翡管局日前表示，未來台電若再請求，將收取每度3元耗水補償費。但曾文生表示，翡翠電廠(桂山發電廠翡翠分廠)裝置容量僅約7萬瓩，台電是靠其他縣市發電給台北市使用，翡管局若額外收費，其他縣市可能也會說「送電給台北市要額外計費」。不過，曾文生也說，若真的是台電對不起人家，該付費還是會付費，均依照合約；也不排除與翡管局修約，但須再詳細協商。蔣萬安今天早上出席活動被問到翡管局以後支援台電要研擬收補償費，怎麼看曾文生說台北市靠其他縣市供電有可能被額外計費一事時表示，翡翠水庫管理局已經對外說明，基本上希望說綠電的收費標準，不管風力或是水力，都能夠有一致的標準。
