台電等國營事業新進職員甄試 起薪4.6萬元

（中央社記者蘇思云台北9日電）台糖、台電等國營事業開缺，起薪新台幣4.6萬元，吸引逾萬人報考。經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區同時舉行初試，總計1萬5733人報考，首節考試8539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%。

經濟部今天發布新聞稿指出，這次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。甄試共區分22個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

廣告 廣告

經濟部指出，為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會請國家通訊傳播委員會（NCC）派人在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，廉政署南調組也派人加強考場巡查。為維護考試期間各考場的秩序及安全，這次甄試不開放陪考。

甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定在明年1月7日在甄試網站及經濟部與台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。參加複試合格的錄取者，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各公司派用人員派用資格正式派用。

經濟部指出，人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為4萬6000元，其後依工作績效逐步晉升。（編輯：林淑媛）1141109