台電節電列車現身臺南海安聖誕日 節電吉祥物趣味問答帶親子闖關換聖誕禮

▲台電於臺南海安聖誕日設置節電列車，節電吉祥物趣味問答帶親子闖關換聖誕禮。（記者李嘉祥攝）

台電2025節電系列活動攜手臺南「糖果森林海安聖誕日」，於20、21日一連二天推出聖誕節限定「節電列車」主題專區。現場設有節電趣味闖關遊戲，完成挑戰即可兌換聖誕好禮，拍照打卡更加碼送限量「聖誕鹿角造型頭飾」，吸引許多民眾全家大小參與。

2025海安聖誕日以「糖果森林」為主題，於臺南市海安商圈盛大開幕，現場集結上百個市集攤位，營造商圈浪漫聖誕氛圍；台電副總經理陳銘樹也出席開幕儀式，並與節電吉祥物電寶同台和民眾熱情互動，進行趣味節電問答。

台電於活動開幕舞台前打造充滿聖誕節氛圍的「節電列車」主題專區，邀民眾輕鬆體驗節電樂趣，可沿著車廂闖關趣味節電遊戲，收集節電任務章兌換聖誕禮物；現場還有充滿聖誕元素布置及搭配列車主題的售票亭布景可拍美照，打卡分享更加碼送超Q限量「聖誕鹿角造型頭飾」。

天氣轉涼用電量增加，台電也分享冬季節電小撇步，包含民眾可適時調整電熱水器溫度、煮熱水可用快煮壺搭配保溫瓶、高功率電暖器使用獨立插座等，不僅節電省荷包，用電也更安全。更多資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。