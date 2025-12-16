台電節電「最低獎勵金」沒了！新方案「5種人」恐領不到…計算方式、規則一次看

台電節電獎勵新制將自2025年12月23日起開跑。示意圖／資料照

為了鼓勵住宅、國中小學及部分幼兒園節約用電，台電近年來推出「節電獎勵方案」，維持已登錄電號當期用電每節省1度，就可獲得0.6元獎勵金。不過，台電16日宣布，為了符合節電效益並提升節電激勵效果，將自2025年12月23日起調整節電獎勵制度，取消每期48元的最低獎勵金，改成「省多少、回饋多少」的新制度。

台電指出，全台2024年全台累計約1300萬戶次住宅用戶參與節電獎勵活動，全年節電約17億度，平均每戶每期節電135度，若按照新制計算，每戶每期可獲得約81元的獎勵金，對高節電戶更加有利。

另外，台電說明，計費期間涵蓋12月22日以前者仍適用舊制，並以每2月為1期的帳單為例，從2026年3月起將適用新制；若是每月出帳的用戶，則自2026年2月起開始適用。台電也提醒，所有節電活動資訊都會公布在台灣電力APP中，方便民眾即時掌握用電狀況、參加活動。

台電節電獎勵措施怎麼報名？

可至報名網址登錄參加電號或地址。 可至台電服務中心、服務所或撥打客服專線1911報名。 報名登錄成功者，自登錄日起在2026年各期電費的節電量可獲得獎勵金，之前已完成登錄的用戶則無需再登錄。 曾登錄但已暫停全部用電、終止契約的電號，如日後辦理復電，則需重新登錄才可獲得節電獎勵金。 節電獎勵措施與台灣電力APP「節電集金點」活動每個電號只能擇一參加，若日後取消參加節電集金點，需重新登錄，才可獲得節電獎勵金。

節電獎勵金如何發放？

已登錄的電號當期用電每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，節電獎勵金於當期電費中扣除，每期獎勵金以用戶當期流動電費為上限。

當期電費為何無法獲得節電獎勵金？

當期或去年同期非屬住宅（含住宅公共設施）、國中小學及立案幼兒園用電者。 當期或去年同期用電度數不及底度者。 當期或去年同期曾辦理暫停全部用電、終止契約，以及廢止用電者。 當期或去年同期用電種別不同者。 過去1年內曾辦理分戶者（含分出戶及被分出戶）。

節電量如何計算？

每期節電量=（去年同期電費平均每日用電度數-本期電費平均每日用電度數）× 本期計費期間實際用電日數，負值不計，計算至整數位，小數點後無條件進位。 去年同期電費平均每日用電度數=去年同期電費總用電度數/去年同期計費期間實際用電日數 本期電費平均每日用電度數=本期電費總用電度數/本期計費期間實際用電日數 平均每日用電度數計算至小數點後第4位。



